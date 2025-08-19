Una dotzena de padrins estan en llista d’espera per a obtenir plaça en residències

Segons publica AndorraDifusió, una dotzena de padrins es troben en llista d’espera per a obtenir una plaça en un centre sociosanitari. Són dades del Ministeri d’Afers Socials, que matisa que tots estan atesos. La meitat fa ús del centre de dia i la resta utilitza el servei d’atenció a domicili mentre espera lloc.
Quan el 2027 entri en funcionament la residència privada d’Encamp, amb la meitat de places concertades, s’acabarà la llista d’espera. Paral·lelament, Afers Socials continua treballant per a establir ajudes econòmiques als familiars que han de deixar la feina per a tenir cura d’una persona gran amb un estat de dependència greu.
El Ministeri i les parts implicades estudien la viabilitat d’aquesta prestació, que disposaria d’una partida ampliable en funció de les necessitats i que en cas que es pogués implementar seria l’any vinent.