L’APP de la Cartera Digital per a facilitar la identificació en línia de la ciutadania és en la fase final de validació

El Govern continua avançant en el desplegament del full de ruta de la transformació digital de país, i un punt clau en aquest procés hi ha l’APP Cartera Digital. Així ho ha destacat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, aquest dimarts al matí en una roda de premsa on ha explicat que actualment l’aplicació es troba en fase final de proves i de desenvolupament amb l’objectiu que pugui sortir a la llum per a tota la ciutadania durant el 2025.
La nova aplicació és un dels aspectes claus que permet continuar desplegant la digitalització del país i la interacció amb l’administració de forma digital, anant un pas més enllà del certificat digital que actualment ja disposa la ciutadania i fent molt més còmode i fàcil la interacció amb la Seu Electrònica i tots els serveis que s’hi estan desenvolupant. “Amb la nova aplicació el ciutadà es podrà identificar de forma oficial, segura i digital amb l’administració i davant de qualsevol institució privada de la mateixa manera que ara ho fa amb els carnets físics”, ha destacat el ministre.
La Cartera Digital serà una aplicació oficial que permetrà, per a ús exclusivament nacional, gestionar de forma segura i descentralitzada tota la identitat digital i credencials de la ciutadania com: documents d’identitat, certificats i permisos, directament des del dispositiu mòbil. Així, per una banda, tindrà una funció de ‘wallet’ digital on tota la ciutadania del país podrà disposar dels carnets que actualment té en físic en format digital: nacionalitat, permís de residència i treball, targeta de la CASS, permís de conduir, passaport, permís de caça i pesca, el carnet de biblioteques, entre d’altres. En definitiva, es tracta de traslladar les targetes físiques i els documents oficials dels quals es disposa actualment al telèfon mòbil. Es preveu que un cop surti a la llum a per tota la ciutadania, aquesta aplicació vagi incorporant tots els carnets emesos per l’Administració i, posteriorment, obrir l’aplicació també als carnets emesos per entitats privades.
Per altra banda, l’aplicació també tindrà la funció perquè el ciutadà disposi de la identitat digital, fet que permetrà agilitar els tràmits en línia. La nova eina augmentarà la seguretat i la privacitat en les transaccions en línia perquè proporcionarà mecanismes d’autenticació robusts que ajudaran a prevenir el frau i protegir la informació personal dels usuaris, substituint el sistema actual de doble identificació mitjançant SMS. Així, es podrà també accedir a la plataforma per a signar documents electrònics, consultar i gestionar les credencials digitals en tot moment, i rebre i gestionar notificacions forma segura i centralitzada. El desplegament de la nova aplicació s’ha fet seguint estrictament la legislació actual en matèria de protecció de dades personals i digitalització del país.
La cartera està actualment en fase de proves entre treballadors del Govern, ciutadans i empreses. Es preveu que durant el 2025 la Cartera Digital sigui accessible a tota la ciutadania, incorporant les millores identificades en la fase de proves.