Una delegació del Consell d’Europa visita Andorra per a treballar la implementació del futur Pla nacional de la joventut

Reunió entre els membres del Consell d’Europa amb la part andorrana (SFGA)

Una delegació de membres del Consell d’Europa s’ha traslladat aquesta setmana al Principat amb l’objectiu d’efectuar les darreres valoracions del text final del Pla nacional de la joventut, elaborat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i poder fer recomanacions sobre la seva futura implementació. Per això, s’han trobat amb els titulars del ministeri, Mònica Bonell i Alain Cabanes, així com amb els agents de joventut dels set comuns, del Carnet Jove i del Fòrum Nacional de la Joventut. Durant les reunions, els titulars del ministeri encarregat de la joventut també han exposat a la delegació del Consell d’Europa les accions dutes a terme pel Govern en aquesta matèria.

La ministra Mònica Bonell ha destacat, a la trobada amb els mitjans per a fer balanç de la visita, el procés d’elaboració del Pla nacional de la joventut, el qual ha estat transversal i ha comptat amb la participació de tots els agents de joventut del país, tant a escala tècnica, com política. “Els membres de la delegació del Consell d’Europa han valorat positivament aquesta col·laboració entre tots els actors de joventut en l’elaboració d’aquest Pla nacional”, ha assegurat Bonell. A més, ha destacat que el futur Pla nacional de la joventut també recull la majoria de les recomanacions de l’Acord de joventut, aprovat per unanimitat la legislatura passada i que es va treballar conjuntament per part de totes les forces polítiques. “El Pla engloba totes les eines necessàries per al suport i el desenvolupament dels joves al nostre país”, ha remarcat Mònica Bonell.

Per la seva banda, la cap de l’àrea encarregada de les polítiques de joventut del Consell d’Europa, Clementina Barbaro, ha destacat la voluntat de l’Executiu de treballar el Pla nacional de la joventut conjuntament amb la resta d’actors implicats en la matèria, la qual cosa permet tenir “una visió estratègica” en l’elaboració del Pla i de les accions que s’inclouen en aquest. “Aquest Pla nacional està en línia amb la política de joventut del Consell d’Europa, el document recull aspectes com la participació dels joves en la vida democràtica o la millora de la vida d’aquests joves cap a una societat més inclusiva”, ha assegurat Barbaro.

Així mateix, el membre del consell consultiu de la joventut del Consell d’Europa, Francesc Mainzer, ha destacat el treball que ha fet el Consell d’Europa durant la visita de la delegació. “Ens hem pogut reunir amb tots els actors implicats en les polítiques de joventut del país, hem recopilat les seves perspectives pel que fa a les accions que es duen a terme sobre la joventut i també les expectatives respecte a l’esborrany del Pla nacional i les següents passes del procés que veuen com a necessàries a implementar. Nosaltres, al setembre farem una sèrie de recomanacions per a assegurar una bona implementació del Pla nacional de la joventut”, ha afirmat. Cal recordar que fa dos anys la delegació del Consell d’Europa va visitar Andorra, justament per a fer les recomanacions per a l’elaboració del Pla nacional de la joventut.