Xerrada amb l’expert en comunicació política Toni Aira, convidat per la Secció Jove de DA

El periodista, Toni Aira (UPF)

L’expert en comunicació política, Toni Aira, oferirà aquest dijous, 27 de juny, una xerrada-col·loqui en un acte organitzat per la Secció Jove de Demòcrates i obert a tothom. Aira és periodista, doctor en Comunicació, professor de Comunicació de diferents universitats, col·laborador habitual als mitjans de comunicació espanyols i autor de més d’una vintena de llibres, molts dels quals èxits de vendes.

Aira s’ha convertit en una veu autoritzada i font de coneixements dins del món de la comunicació política, per la seva habilitat per a analitzar i desxifrar les estratègies de comunicació dels polítics, tant a través dels mitjans de comunicació, com dels seus llibres i també amb les seves publicacions a les xarxes socials.

Durant la xerrada, parlarà de la seva experiència en el món de la comunicació política, de manera distesa. En una segona part, els assistents podran conversar amb ell, fer-li preguntes sobre la seva trajectòria o altres temes vinculats amb la política.

L’acte començarà a les 19 hores d’aquest dijous, al Hive Five Coworking, edifici Bomosa Alba de l’avinguda Doctor Mitjavila, número 5, 5è pis d’Andorra la Vella. L’entrada és lliure.