La primera incorporació de l’FC Andorra és Alberto Solís

Alberto Solís, primer fitxatge de la nova era de l’FC Andorra (club)

L’FC Andorra ha tancat el fitxatge del mitjapunta de 26 anys, Alberto Solís. El futbolista arriba amb la carta de llibertat sobra el braç provinent del Real Unión i signa per dues temporades, més una prorrogable en cas d’ascens, per a convertir-se en el primer reforç de l’estiu per als tricolors.

El club ja ha fet oficial la incorporació d’Alberto Solís a través del seu web. El jugador havia despertat l’interès d’equips professionals de la segona divisió, però finalment ha optat per posar-se a les ordres de Ferran Costa.