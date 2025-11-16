Títol: Una casa de por
Escriptora: Meritxell Martí
Il·lustrador: Xavier Salomó
Editorial: Flamboyant
Pàgines: 40
Edat: A partir de 7 anys
El tàndem format per Meritxell Martí i Xavier Salomó torna a endinsar-se en el terrible i horripilant món dels monstres i les criatures malvades. Ara, després d’Un sopar de por i Un regal de por, arriba la tercera entrega de la sèrie. En aquesta ocasió els éssers malignes i esgarrifosos, que després de tant trobar-se’ls potser ho són una mica menys a ulls del lector, tenen un problema ben actual: l’habitatge. Tots necessiten una nova llar i, per sort, reben la voluntariosa ajuda de la comercial de Finques Esglai, Bibi Casalot.
L’obra torna a posar en solfa aquells elements que ja apareixien en les entregues anteriors i que tant dominen els seus autors: els constants jocs de paraules, l’ús de la ironia, la infinitat de connexions intertextuals que es proposen des del text i des de la il·lustració o les solapes per a generar sorpresa i misteri. Tots els components —èmfasi en el tots— es combinen per a crear un àlbum d’humor terrorífic molt ben pensat i executat. És cert que es mostren personatges coneguts, recursos ja descoberts i una estructura molt similar a la dels llibres que precedeixen aquest volum, però, lluny de ser una simple repetició, Salomó i Martí aconsegueixen incorporar components que afegeixen complexitat a la proposta. Un lector que ja s’hagi topat amb la col·lecció pot sentir el plaer de retornar a un indret familiar que, al mateix temps, l’acompanya a seguir creixent.
Un llibre que ofereix l’oportunitat de compartir lectura, de jugar, de perdre’s en els detalls, de buscar referències i, al capdavall, de passar una bona estona. Tot al voltant d’éssers fantàstics i malèvols i d’algun que potser no ho és tant. Quin gust tenir creacions com aquesta fetes a casa nostra.
Guillem Fargas / Clijcat / Faristol