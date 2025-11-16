Reportatge: Com escollir una bona calculadora científica

La calculadora científica és una eina imprescindible per a estudiants d’ESO, batxillerat, formació professional i, fins i tot, per a professionals de l’enginyeria, les ciències i l’economia. Davant la gran varietat de models disponibles, pot ser complicat saber quina triar. A continuació, detallem els principals aspectes que cal considerar per escollir la més adequada segons les teves necessitats. Una bona calculadora científica ha d’incloure, com a mínim:

  • Operacions trigonomètriques (sin, cos, tan i les inverses).
  • Funcions exponencials i logarítmiques (logaritmes en base 10 i naturals).
  • Càlcul amb fraccions i nombres en notació científica.
  • Potències i arrels (quadrades, cúbiques i n-arrel).
  • Constants i memòries bàsiques per a guardar resultats.

Aquestes funcions cobreixen la majoria de les necessitats acadèmiques de secundària i batxillerat.



Pantalla i visibilitat

  • Pantalla de dues línies: permet veure l’operació i el resultat alhora, fet que facilita la detecció d’errors.
  • Resolució i mida de la pantalla: com més clara sigui la visualització, millor per a càlculs complexos.
  • Algunes calculadores modernes permeten mostrar expressions matemàtiques tal com s’escriuen al paper (natural display), molt útil per a estudiants.



Usabilitat i ergonomia

  • Tecles grans i ben distribuïdes: faciliten l’ús en sessions llargues d’estudi.
  • Disseny compacte i lleuger: fàcil de portar a la motxilla.
  • Robustesa: una carcassa resistent i una tapa protectora són molt recomanables.



Fonts d’alimentació

  • Piles reemplaçables: pràctiques i fàcils de trobar.
  • Panell solar: afegeix autonomia i estalvia canvis de pila.
  • L’opció més pràctica és una calculadora amb alimentació mixta (solar + pila).



Si estàs pensant en estudis tècnics o científics més enllà del batxillerat, pot interessar-te que la calculadora inclogui:

  • Càlcul matricial i estadístic.
  • Gràfics (calculadores gràfiques), molt útils en enginyeria i matemàtiques avançades.
  • Programabilitat, per a guardar fórmules i seqüències de càlcul.



És molt important comprovar quines calculadores permeten els exàmens oficials (selectivitat, oposicions, etc.), ja que alguns models amb funcions avançades o amb connexió poden estar prohibits. Algunes marques com Casio, Texas Instruments o Hewlett-Packard tenen una llarga tradició i ofereixen models fiables, amb bona durabilitat i servei de postvenda.

En general, per a un ús escolar, es poden trobar bons models entre els 20 i 50 euros. Les gràfiques i programables pugen de preu, però només són necessàries en casos concrets.

