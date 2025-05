Un producte idoni

Francesc Murgadas

Continuo amb les transformacions dels vegetals que consumim amb regularitat. El raïm, recordem-ho, fou un dels fruits que primer es va apuntar a la nova tendència que buscava, gràcies a les investigacions, adaptar el producte a les necessitats dels consumidors. I també, naturalment, dels venedors. En concret, la varietat Sweet Globe seria patentada als EUA l’any 2014. Permetent-nos, avui dia, tenir-ne un subministrament pràcticament continu durant tot l’any. Però cal explicar que aquesta possibilitat no depenia tant de la investigació com del transport. La raó és que el secret d’aquesta continuïtat d’oferta rau en la distribució dels climes a la terra i en la inversió de les estacions segons l’hemisferi. L’hivern nostre coincideix amb l’estiu a la part sud de la terra i, per tant, amb el moment que allà sí que hi ha raïm que podem dur cap aquí. Només cal donar una ullada a les etiquetes per a certificar aquesta situació.

Per què es va fer la investigació, doncs? Podríem dir, curt i ras, que per a fer més diners. I això implicà fer el producte més estable i durador, més atractiu i més desitjable.

I aquí sí que la ciència hi tenia a dir. En primer lloc, i més ostensible, fent-lo més atractiu. Eliminant el problema dels pinyols que, agradi o no, acaben ficats entre dos queixals o trencant-se en fer una queixalada despreocupada a un gra.

Però, aleshores, posats a fer intervenir la ciència i la investigació, anem-hi a fons.

Els resultats foren espectaculars. Al marge de la textura cruixent i el sabor més dolç, altres propietats no publicitades aportaven beneficis indirectes. Per exemple, que aquell raïm es pogués conservar collit fins a noranta dies fresc, era una invitació a enviar-lo a països llunyans (nosaltres ho som quan pensem en Sud-àfrica o Amèrica del Sud) on, inconscientment, la gent continua associant els seus productes fora de temporada amb articles de luxe pels que val la pena pagar una mica més. Caixa cobri.

I si a tot això li afegim la facilitat de consum que suposa la manca de llavors, la pell fina i la polpa dolça i consistent, tornem a tenir un producte perfecte per acompanyar-nos els 365 dies de l’any. Com el plàtan o la taronja.