“Un pas endavant en drets”: La FAAD celebra l’impuls a l’accessibilitat universitària

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) es congratula per l’aprovació, aquest dimecres, en Consell de Ministres, de la gratuïtat dels preus públics de la Universitat d’Andorra (UdA) per a les persones estudiants amb discapacitat, i agraeix al Govern d’Andorra l’aprovació d’aquest reglament que “tindrà un impacte molt positiu en l’accés universal a l’ensenyament superior”, segons apunten des de l’entitat.
La mesura respon a una reivindicació que la presidenta de la FAAD, Diana Figueras, va fer arribar a les autoritats l’any passat, en el decurs de diverses reunions de treball, tant amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats com amb el Rector de la Universitat d’Andorra. La proposta formal va ser finalment aprovada pel Consell Universitari, iniciant-se així el procés administratiu que ha culminat amb l’aprovació d’avui dimecres en Consell de Ministres.
La gratuïtat de la matrícula als estudis reglats de la Universitat d’Andorra per a les persones amb discapacitat “és una mesura d’inclusió que permet avançar cap a una societat basada en la igualtat d’oportunitats en què totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat, puguin participar plenament en els seus processos d’aprenentatge en condicions d’equitat”. Aquest és el compromís que guia el Conveni de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i la Llei 24/2025, del 13 de novembre, d’accessibilitat universal, assenyalen des de la federació.