Renovació integral del triple ascensor de l’aparcament Centre Ciutat a Andorra la Vella

Aquesta setmana s’inicien els treballs per substituir el triple ascensor de l’aparcament Centre Ciutat, que connecta el carrer Prat de la Creu i el vestíbul del Centre de Congressos a la plaça del Poble.

Es tracta d’uns equipaments molt freqüentats estrenats als anys 80 del segle passat i que, malgrat la progressiva actualització a què s’han sotmès per ajustar-se a la normativa de seguretat vigent, no s’havien substituït des d’aleshores. Es preveu que les obres durin 4 mesos i puguin estar enllestides al juliol.

Per garantir el trànsit de persones, els treballs s’efectuaran de manera que es mantinguin operatius, sempre que sigui possible, dos dels tres ascensors. Així doncs, la substitució es farà de manera gradual i fins que no estigui en marxa un dels nous ascensors, no es començarà a treballar en la substitució d’un altre aparell. De manera puntual, i durant unes hores de baixa freqüentació, els treballs preliminars faran que només pugui funcionar un dels ascensors durant els primers dies d’obres.

El Comú d’Andorra la Vella recomana als ciutadans que utilitzin altres connexions verticals properes, com els dos ascensors panoràmics de la plaça del Poble, o els elevadors públics dels aparcaments Vinyes.

Els treballs de substitució dels ascensors es van adjudicar a l’empresa SIMCO per un import de 394.589,76 €.