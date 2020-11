Un home, ingressat a l’UCI, la 76 víctima mortal de la Covid-19

La Covid-19 s’ha cobrat una nova vida. Es tracta d’un home que es trobava ingressat a la Unitat de Cures Intensives, segons ha informat el Govern. Amb aquesta, ja són 76 les defuncions amb Covid-19 des de l’inici de la pandèmia.

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 5.872 persones –5.014 corresponen a la segona onada–, segons l’actualització de dades d’aquest diumenge, quan s’han sumat 85 nous diagnòstics.

En total han superat la malaltia 4.747 persones. Així, hi ha ara 1.049 casos actius. D’aquests, 18 es troben hospitalitzats -la mateixa xifra total que ahir-: 9 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 9 a l’UCI (6 dels quals requereixen ventilació mecànica i on hi ha hagut un nou ingrés). A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 43 aules estan sota vigilància activa –15 total i 28 parcial– i 75 en vigilància passiva.