Un guàrdia civil de vacances a Andorra propicia la detenció de dos lladres

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

La Policia ha detingut dos homes, de 34 i 41 anys i no residents, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per forçar vehicles en dos aparcaments. L’arrest es va efectuar ahir diumenge a la tarda després que un guàrdia civil fora de servei que es trobava de vacances al Principat donés l’avís al despatx central quan va veure actuar els dos homes a l’aparcament del mirador del Roc del Quer.

A partir de la descripció que va facilitar, es va activar un dispositiu gàbia a la carretera del coll d’Ordino amb diversos efectius de la Policia distribuïts al llarg de la via. La rapidesa en l’actuació de les patrulles va fer que els agents localitzessin els sospitosos pocs minuts després circulant amb un vehicle amb matrícula espanyola en direcció a Canillo.



Els detinguts havien aconseguit obrir el cotxe, també amb matrícula espanyola, i n’havien remenat l’interior, però no s’havien endut res. El modus operandi i el descriptiu dels dos homes va permetre la Policia relacionar-los amb un altre furt amb força en un altre cotxe d’una turista comès el dia anterior a l’aparcament del Funicamp i del qual n’havia informat l’oficina de Turisme dissabte al migdia. En aquest cas, es van endur un folre de l’interior.



Al maleter del vehicle amb el qual viatjaven els arrestats es va trobar un TPV. La Policia investiga per què l’utilitzaven i si podria estar relacionat amb altres delictes. Els investigadors estan fent les gestions pertinents amb INTERPOL.