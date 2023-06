Un detingut per incomplir un arrest i un altre per entrar a casa de l’exparella

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquest dimarts, a les 11:50 hores, a Andorra la Vella, un home, veí del Principat, de 42 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, després de ser controlat a la via pública, es va constatar que estava incomplint un arrest domiciliari de 24 hores dictat per l’autoritat judicial.

D’altra banda, la nit de dimecres, a les 23:25 hores, a Escaldes-Engordany, també es va detenir un home, veí de les valls, de 54 anys, per presumptament accedir de manera il·lícita al domicili de l’exparella i posteriorment amenaçar-la. A l’interessat, també se l’acusa d’un presumpte delicte contra la llibertat sexual.