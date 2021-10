Un detingut per contraban de tabac i un altre per un delicte contra la llibertat sexual

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 27 al 3 d’octubre del 2021). Destaquen, d’una banda la detenció d’un home per presumpte autor dels delictes contra l’ordre socioeconòmic i l’ordre públic, en el marc de l’operació judicialitzada “Llobarro”, i, de l’altra, un detingut per un presumpte delicte contra la llibertat sexual. A més, la majoria de detencions, 14 d’elles, corresponen a presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, en conduir sota els efectes de l’alcohol i 2 pels presumptes delictes contra la salut pública.

El 28/09/2021 a les 16:30 hores a la frontera del DCNJ del Pas de la Casa, un home 29 anys va ser detingut per estar en ordre de recerca judicial amb detenció, com a presumpte autor dels delictes contra l’ordre socioeconòmic i l’ordre públic, en el marc de l’operació judicialitzada “Llobarro”, relacionada amb el contraban de tabac a Franca.

El 01/10/2021 a les 19:50 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 56 anys, com a presumpte autor d’uns delictes contra la llibertat sexual.

El 30/09/2021 a les 07:10 hores a Encamp, una dona i un home de 40 i 50 anys respectivament, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una agressió mútua entre la parella.

D’altra banda el 02/10/2021 a les 21:15 hores al Port d’Envalira, es va detenir un home de 30 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic i, l’honor la llibertat i la funció pública envers els agents interventors. El detingut hauria exercit violència envers la seva parella i, en intervenir els agents de Policia, l’acusat va tenir una actitud agressiva amb insults i amenaces.

Delictes contra la salut publica:

D’altra banda el 28/09/2021 a les 19:55 hores a Escaldes-Engordany, un home de 20 anys, per un presumpte delicte de possessió i venda de droga. La Policia deté l’acusat, que va ser controlat en flagrant delicte, quan oferia drogues a un jove de 18 anys. A més, se li van comissar de 5 porcions d’haixix -pes total 14,1 grams-, una bàscula de precisió i 55 euros en bitllets.

El 02/10/2021 a les 11:45 hores a la frontera del riu Runer, un home 38 anys va ser detingut per introducció d’1’3 grams de cocaïna i 2’5 grams d’haixix. L’acusat accedia al Principat com passatger en un turisme particular.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Dels 14 conductors detinguts per delictes contra la seguretat del trànsit, dos van ser detinguts per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar. Tres més van ser controlats per infraccions al Codi de la Circulació i la resta en presentar taxes d’alcoholèmia per sobre dels 0,8 g/l en controls rutinaris, un dels quals presentava una taxa de 3,39 g/l.