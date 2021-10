Encamp posa en servei 105 noves places d’aparcament a les Bons i al carrer de la Vena

El Comú d’Encamp posa en servei, a partir d’avui, un nou aparcament a les Bons. L’equipament que s’ha construït en els darrers mesos compta amb 21 noves places per abonats i rotació, amb una plaça per persones amb diversitat funcional i una per a cotxes elèctrics. A finals de mes, es posarà en servei l’aparcament de Casa Tresà amb 84 noves places, dues de les quals per a persones amb diversitat funcional i dues de càrrega elèctrica.

El conseller d’Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, ha explicat que “posem en servei 105 noves places d’aparcament a la parròquia” amb aquestes dues inversions.

El conseller d’Urbanisme i Obres Públiques, Joan-Marc Pifarré, ha explicat que s’ha fet una inversió d’uns 1,2 milions d’euros entre els dos aparcaments. En el cas de les Bons, és una millora de la mobilitat i es redueixen les dificultats d’aparcament i en el cas de l’aparcament de Casa Tresà, una millora de l’accessibilitat a les avingudes i de l’oferta de places a la part baixa del poble.

L’aparcament de les Bons compta amb una zona infantil, es farà una intervenció per embellir la font del Torrent de les Bons, s’ha rehabilitat el mur de pedra seca adjacent al parc i s’han pavimentat els accessos. El conseller també ha explicat que a finals de mes es posarà en funcionament l’aparcament de Casa Tresà, al carrer de la Vena, on el doble accés, pel vial i per l’avinguda de Joan Martí, incrementa el nombre de places d’aparcament en aquella zona i l’accessibilitat a la part baixa. Es guanya també una zona d’aparcament per accedir a Engolasters pel camí del riu Blanc. Aquest nou equipament ha permès també la construcció de la voravia dreta, des de l’avinguda de Joan Martí fins a l’entrada a l’aparcament i altres serveis com una zona de jocs infantils, d’exercicis físics i un pipicà.