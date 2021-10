Èxit de la Festa de la Gent Gran 2021 de la Seu d’Urgell

Amb la salutació de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, ha clos aquest diumenge al vespre la Festa de la Gent Gran 2021 de la capital alturgellenca. El colofó de la darrera jornada festiva el va posar l’actuació el grup d’havaneres Els Cremats.

Al llarg de tota la setmana s’han portat a terme un total de 16 activitats dirigides a aquest col·lectiu, en la que han participat un total de 400 persones, aproximadament. Les persones de més de 65 anys de la Seu han pogut prendre part en diverses activitats culturals, en una sortida al medi natural, un taller de ioga, conferències, concerts i tallers interactius, entre d’altres, tot dedicat a aquest col·lectiu generacional.

Cal remarcar que les propostes més exitoses han estat el taller de musicoteràpia, a càrrec de Pilar Planavila, activitat que sempre obté molt èxit. En la festa d’engany també hi destaca com a el nou l’espectacle de màgia “En estat pur”, a càrrec del grup Set de màgia, activitat dirigida a tots els públics i en el que hi van assistir nombroses famílies urgellenques.

Com a acte central, destacar que el dia 1 d’octubre, coincidint amb el 90 aniversari del sufragi femení, va tenir lloc una conferència a càrrec de l’historiador urgellenc Pau Chica, i una taula rodona posterior amb dones de la Seu d’Urgell, destacades per la seva participació en la vida política, cultural i docent de la Seu d’Urgell.

La regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, que fa una valoració “molt positiva” de la Festa de la Gent Gran 2021, avança que “de cara al any vinent, esperem recuperar el Ball Cerdà intergeneracional, ja que és una activitat molt arrelada en el col·lectiu, i també, si la situació sanitària ho permet, obrir les activitats que es porten a terme a les residències del Sant Hospital i la llar de Sant Josep, que aquest any s’han realitzat a porta tancada”.