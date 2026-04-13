Un camió andorrà s’accidenta i bolca a l’N-145

Un camió amb matrícula andorrana ha quedat bolcat enmig de la Nacional 145 entre la Seu i Andorra, després de patir un accident. Segons els bombers d’Andorra, que han acudit al lloc del sinistre a instàncies del Govern català, el camió es dirigia cap a la Seu d’Urgell quan hauria topat amb un altre vehicle que circulava en sentit contrari. Ho publica aquest dilluns RTVA.
A un quart de cinc de la tarda, la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat suport als Bombers d’Andorra per a intervenir en l’accident. Immediatament, aquests han activat un dispositiu format per un camió d’excarceració, una ambulància i un total de sis efectius. L’actuació conjunta ha estat necessària per a atendre amb urgència els afectats.
Els primers indicis apunten que el camió d’una empresa andorrana, que circulava en direcció sud, hauria col·lidit amb un altre vehicle. A conseqüència de l’impacte, el conductor hauria quedat atrapat a l’interior, fet que ha requerit tasques d’excarceració.
En espera de l’arribada d’un helicòpter medicalitzat, les primeres hipòtesis indiquen que el conductor del camió podria haver patit un problema de salut previ que hauria provocat el sinistre. Les autoritats treballen per a esclarir les causes exactes del sinistre.