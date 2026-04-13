Ciclista ferit en un accident contra un camió a la Massana

Aquest matí de dilluns, 13 d’abril, s’ha registrat un accident en el qual ha resultat ferit una persona. Els fets han tingut lloc a l’altura del número 32 de l’avinguda del Ravell, a la vila de la Massana. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés quan passaven deu minuts de les 11 del matí.
La persona ferida és un ciclista, un home de 29 anys que ha patit un sinistre contra un camió de grans dimensions dels que transporten vehicles. El camió té matrícula del Principat d’Andorra. A conseqüència de l’accident, l’home ha estat traslladat a l’hospital.