Últims dies per a inscriure’s al pessebre vivent de la Seu

Cartell anunciador del pessebre vivent de la Seu (Aj. la Seu)

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha informat que s’està acabant el termini d’inscripcions per a poder formar part del nou pessebre vivent de la ciutat i que s’estrenarà, per primer cop, enguany. El pessebre vivent se celebrarà els dies 21 i 22 i 28 i 29 de desembre. Hi haurà dues representacions diàries, a les 19 i a les 20 hores, amb inici del recorregut des de la Biblioteca de Sant Agustí.

El preu de l’entrada és de 9 euros per a persones majors de 12 anys que inclou visita i berenar (botifarra a la brasa). Els menors de 5 a 12 anys el preu de l’entrada serà de 5 euros, mentre que fins a 5 anys serà gratuïta.

Aquesta proposta nadalenca està organitzada per l’Associació Pessebre Vivent de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Codi QR per a inscriure’s al pessebre vivent de la Seu

