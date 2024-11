La Seu d’Urgell acollirà aquest Nadal un pessebre vivent

Programa de Nadal a la Seu (Aj. la Seu)

La regidora de Festes i d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, ha donat a conèixer aquest dimarts la programació nadalenca del municipi ‘El Món Màgic de les Muntanyes’* que enguany presenta com a novetat més destacada la celebració d’un pessebre vivent. Tal i com ha explicat la regidora Moreno es tracta d’una proposta que aplegarà una recreació de les principals escenes bíbliques relacionades amb el Nadal, així com oficis tradicionals i quadres costumistes.

Aquest pessebre vivent comptarà amb més de cents actors i actrius i persones voluntàries en un recorregut que es podrà recórrer aprofitant l’entorn dels carrers del centre històric de la Seu d’Urgell, així com també el claustre de la Catedral i l’església de Sant Miquel.

El pessebre vivent es podrà visitar el dissabte 21, diumenge 22, dissabte 28 i diumenge 29 de desembre, de 19 a 20 hores. Les visites seran guiades i tindran una durada d’una hora. L’inici de la visita serà des de la Biblioteca Sant Agustí. El preu de l’entrada és de 9 euros per a persones majors de 12 anys que inclou visita i berenar (botifarra a la brasa). Els menors de 5 a 12 anys el preu de l’entrada serà de 5 euros, mentre que fins a 5 anys serà gratuïta.

Aquesta proposta nadalenca està organitzada per l’Associació Pessebre Vivent de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament.





Dissabte, 30 de novembre: Encesa de llums de Nadal

El Món Màgic de les Muntanyes s’iniciarà aquest pròxim dissabte, 30 de novembre, amb la tradicional encesa de llums de Nadal, tret de sortida de les més de seixanta activitats que hi ha preparades per a celebrar aquestes festes tan entranyables.

Al respecte, la regidora Christina Moreno ha explicat que “enguany la cerimònia serà diferent i novedosa, amb moltes sorpreses, que inclourà un espectacle interactiu amb música en directe i on s’espera la participació de tothom per a dur-lo a terme”.

La prèvia de la cerimònia de l’encesa de llums s’iniciarà a les 17 hores amb l’arribada dels minairons al municipi. De 17 a 18.30 hores hi haurà minairons esperant a tots els infants en els diferents punts màgics de la Seu per a gaudir de tallers plegats :

· La Melodia dels desitjos: els minairons i la comissió de festes faran taller de xapes i a més a més els alumnes de l’Escola Municipal de Música cantaran nadales, a les 18 hores. A la plaça de les Monges.

· Indret Màgic de les Associacions: els Minairons juntament amb l’establiment Celícies faran galetes de Nadal al passeig Joan Brudieu.

· Espai màgic de Regència i de la fada del Quer: Els minairons juntament amb el Talleret maquillaran a tots els infants. Al carrer regència d’Urgell.

· Jocs de Troncs: Els minairons juntament amb el Joan i el Marcel decoraran aquest espai situat a la plaça de Sant Roc.

A les 18 hores, els Diables de l’Alt Urgell juntament amb la seva banda dinamitzaran el carrer dels Canonges per tal d’encendre totes els llums del carrer. Posteriorment, es farà una petita cercavila fins arribar a la plaça de les Monges. Un cop allà, a les 18.30 hores, s’iniciarà la cercavila oficial amb els Diables de l’Alt Urgell i la companyia Alea Teatre que transcorrerà per l’avinguda Pau Claris, plaça Catalunya, passeig Joan Brudieu, carrer Lluís de Sabater, carrer Major i fins arribar a la plaça dels Oms, on a les 19.30 hores tindrà lloc la cerimònia de l’encesa de llums de Nadal de tot els carrers i places del municipi amb un gran espectacle per a tots els públics.





Tions al bosc

També aquest proper dissabte, 30 de novembre, es portarà a terme al Pla de les Forques la ja tradicional activitat ‘Anem a buscar els Tions al bosc’, que amb l’ajut del Tonet, dels minairons i fins i tot d’algun Escrofu, els infants buscaran el seu propi Tió.

Aquesta activitat es realitzarà en dos torns: a les 10 del matí i a les 12 del migdia. Val a dir que ja estan totes les places esgotades. L’activitat aplegarà més de 400 persones.





Activitats per als més menuts

Com cada any, dins del Món Màgic de les Muntanyes s’hi podrà trobar:

· El tradicional Tió de la Freita, dimarts 24 de desembre al Parc del Cadí, de 17 a 19.30h

· El Rescat dels Minairons, que després de dos anys, torna a l’escenari al teatre la Salle. Es tracta d’una producció de teatre comunitari que compta amb la participació de més de 150 persones. Hi ha programats 4 passis:

Dissabte, 21 de desembre, a les 18 hores.

Diumenge, 22 de desembre, a les 11hores.

Dissabte, 28 de desembre, a les 18 hores.

Diumenge, 29 de desembre, a les 11hores.

Les entrades es podran adquirir a través de Codetickets. Els preus seran de 12 euros taquilla, 10 euros anticipada, i de 8 euros l’entrada reduïda. Aquest espectacle nadalenc està organitzat l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell i l’Ajuntament.

· El Parc de Nadal, de divendres 27 al diumenge 29, al Poliesportiu, d’11 a 13 hores i de 16 a 18.30 hores.

· Contacontes, tallers i rutes màgiques, totes elles activitats amb els minairons i especificades al programa de mà.

· Recollida de cartes als Reis: divendres, 3 de gener, a les 17.30 hores, a l’espai ‘La melodia dels desitjos’, ubicat a la plaça de les Monges, on arribarà l’emissari dels Reis d’Orient. Com a novetat d’enguany, per tal de rebre als infants del municipi i anunciar la seva imminent arribada.

· Cavalcada de Reis: els Reis d’Orient arribaran fent una baixada de ràfting com ja és tradició a la Seu d’Urgell. Serà el diumenge, 5 de gener, a les 18.30 hores al Parc del Segre. Seguidament i juntament amb el Sr. Pipa, iniciaran la cavalcada pels carrers del municipi amb noves carrosses.





Mercats de Nadal

Coincidint amb el pont de la Puríssima, els dies 6, 7 i 8 de desembre se celebrarà el tradicional Mercat de Nadal al passeig Joan Brudieu, obert de les 10 del matí a 8 del vespre.

Aquest mercat nadalenc estarà format per 20 parades d’artesania. Com a novetat d’aquesta edició, el dissabte 6 i el diumenge 7 de desembre circularà un trenet que anirà voltant pels carrers de la Seu fins arribar al mercat. Aquest trenet es podrà agafar a plaça Catalunya, al parc infantil de Santa Magdalena, al carrer Llorenç Tomàs i Costa a l’alçada del plaça del Camp del Codina i al carrer Major.

A més a més, hi haurà moltes activitats culturals i musicals: contacontes, jocs, concerts, i un sorteig que regalarà ponsèties. El tiquet del sorteig es podrà adquirir comprant a les parades del mateix mercat de nadal.





Per Nadal, molta música

El programa del Món Màgic de les Muntanyes també inclou novament, moltes activitats musicals:

· Concert de Nadal d’Encoratjades: divendres 20 de desembre, a les 19.30 hores, a la sala la Immaculada tindrà lloc el concert de nadales d’aquesta coral, amb la participació de la coral mini. El concert serà en benefici del col·lectiu Ovidi Montllor de músiques del País Valencià.

· Concert “les corals de la Seu d’Urgell”: el diumenge 22 de desembre, a les 18 hores, a la sala Sant Domènec. Un concert de corals centrat amb nadales, però amb moltes novetats que sorprendran a tothom. Les corals participants són: Escola Municipal de Música i Conservatori de música dels Pirineus, Caterva, Encoratjades, Signum i de l’Esplai de la Gent Gran, acompanyades per l’Orquestra de Cambra Cadí. El concert serà en benefici de les persones damnificades per la DANA al País Valencià.

A més a més, hi haurà concerts de nadales a càrrec dels infants per diferents punts màgics del municipi i nadales des dels balcons, el dimarts 24 de desembre al matí, entre altres propostes musicals.





Nadal Jove

La programació nadalenca, que s’explicarà properament de manera íntegra, tindrà com a novetat la celebració, el dissabte 14 de desembre, d’una jornada jove a la plaça Joan Sansa, i la Barraca del Nadal, el dissabte 28 de desembre, de 16 a 20 hores, a la sala polivalent.





Sabors de Nadal

Les propostes gormandes del Món Màgic de les Muntanyes es poden adquirir en els dotze establiments de la Seu d’Urgell que participen en la proposta ‘màgica’ ‘Sabors de Nadal’. Enguany són 12 productes gastronòmics, tant dolços com salats, que es podran assaborir durant els àpats nadalencs.





Cursa de Sant Silvestre

El Servei Municipal d’Esports torna a organitzar la Cursa de Sant Silvestre que tindrà lloc el dimarts 31 de desembre, amb sortida a les 17 hores des de la plaça dels Oms i arribada a la zona comercial del carrer Regència d’Urgell.





Exposicions de pessebres

Durant aquestes festes nadalenques es podran visitar les exposicions de tres pessebres. L’exposat a l’Oficina de Turisme Seu, obra del jove urgellenc Pau Martí; el pessebre de Castellciutat, del 25 al 28 de desembre, de 17 a 19 hores; i el pessebre de la Llar de Sant Josep, obert cada dia de 10 a 13 hores i de 16.30 a 19 hores.





A la captura del Tió

Es tracta d’un concurs per tal que tothom que ho desitgi es faci un selfie amb cadascun un dels tions gegants que hi ha ubicats per diferents punts de la Seu. Cal que a la fotografia hi surti el nom del Tió i la persona participant. El selfie s’haurà de presentar a l’Oficina de Turisme Seu per a obtenir un detall.





UBSU: Comprar a la Seu té premi

De l’1 de desembre i fins el 5 de gener, comprant als establiments adherits a la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) es podrà participar en un sorteig de 10 premis de 100 euros cadascun en targetes regal que es podran bescanviar en qualsevol comerç adherit.

Val a dir també que la imatge del Món Màgic de les Muntanyes d’aquest any és obra de l’artista Carme Invernon.