Últimes visites guiades a “Les muralles de la ciutat d’Urgell”

Cartell de les visites a les muralles de la Seu (Aj. la Seu)

Amb l’objectiu de donar valor al patrimoni històric i arqueològic de la Seu d’Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell des del passat abril ha anat organitzant un dissabte de cada mes les visites guiades de “Les muralles de la ciutat d’Urgell”. Precisament, aquest mes de setembre, els dissabtes 9 i 23 es duran a terme les dues últimes visites del cicle.

La visita del proper dissabte, dia 9, serà a les sis de la tarda i la de dissabte 23 de setembre serà a les quatre de la tarda. Les dues visites sortiran de l’Espai Ermengol i tindran una durada d’una hora i mitja. El cost és de 2’50 euros per persona.

Aquestes visites consistiran en un recorregut exterior pels diferents punts de la ciutat en el context històric medieval, amb l’objectiu de conèixer tots els espais patrimonials. L’itinerari passarà per diversos punts del centre històric i finalitzarà amb la mostra del jaciment arqueològic del pati de Les Monges.

La intervenció arqueològica d’enguany en aquest recinte ha permès documentar diversos vestigis que aporten una valuosa informació sobre l’evolució urbanística i històrica d’aquest sector de la ciutat en els darrers 700 anys.

Per a assistir en qualsevol d’aquestes dues visites cal fer inscripció prèvia i realitzar el pagament a través del següent enllaç: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/





“La ruta del formatge”

Dins de les propostes de visites guiades que ofereix l’Espai Ermengol hi ha també el cicle “La ruta del formatge”. Es tracta d’una visita guiada per les diferents exposicions de l’Espai Ermengol per a explicar la història del territori a través del formatge i la importància de la producció lletera per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca. Cada visita finalitzarà amb una degustació de productes de la Cooperativa Cadí.

Les visites guiades tindran lloc el dissabte 28 d’octubre, el dissabte 18 de novembre i els dissabtes 9 i 23 de desembre. Totes elles s’iniciaran a les cinc de la tarda i tenen un cost de 4’50 euros per persona.