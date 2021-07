Última reunió de seguiment abans de l’obertura del túnel de Tres Ponts

Aquest dilluns s’ha fet l’última reunió institucional de seguiment de les obres del túnel de Tres Ponts. En aquesta trobada s’ha confirmat que els treballs ja estan pràcticament finalitzats i que es preveu que els vehicles ja puguin començar a circular per la nova galeria entre el final de l’estiu i -de manera més probable- el començament de la tardor.

En aquestes trobades hi han participat representants d’institucions locals, a les quals se’ls ha informat de l’evolució del projecte. Aquesta última sessió ha servit per comprovar sobre el terreny que el túnel ja està gairebé enllestit.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, s’ha mostrat satisfet pel compliment d’aquesta aposta de la Generalitat de Catalunya i ha recordat que es tracta d'”una obra vital per a l’Alt Urgell i pel Pirineu, que a la tardor serà una realitat després d’una inversió de 35 milions d’euros per part del Govern“. Per això, Fàbrega ha fet un agraïment “a tothom que ho ha fet possible i especialment a Josep Rull”, que durant la seva etapa com a conseller de Territori es va encarregar de la tramitació i licitació de l’obra per fer-la possible. En aquell període també es va executar treballs per garantir la seguretat a l’encara vigent traçat del congost de Tres Ponts, especialment amb la instal·lació de malles de grans dimensions per prevenir la caiguda de roques.

De la seva part, l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, ha detallat que ara el projecte ja està en la fase d’instal·lació de serveis, com ara sistemes de seguretat i de ventilació, a més de les proves prèvies a l’obertura i l’adequació de la carretera a l’entrada des d’ambdues boques.

Resposta a una reivindicació de la comarca

La Generalitat va anunciar l’any 2016 que trauria a licitació el projecte del túnel de Tres Ponts, que esdevenia així la inversió més gran del Govern català en infraestructures aquests darrers anys a tot Catalunya.

Les obres de perforació de la galeria van començar al principi de 2018, amb un termini inicial de tres anys. L’any passat, els treballs es van veure interromputs per l’estat d’alarma, arran de la irrupció de la COVID-19, però es van poder reprendre amb limitacions l’abril de 2020, i el juliol passat ja es va completar l’excavació. Des de llavors s’ha continuat amb els terminis previstos per poder fer efectiva la totalitat de l’obra, que ara ja pràcticament és una realitat.

El túnel té una longitud d’1,3 quilòmetres i permetrà millorar notablement el trànsit per la C-14 a l’Alt Urgell, especialment per accedir a la Seu o a Andorra. La seva màxima importància rau en el fet que permet evitar el pas per l’escarpat congost de Tres Ponts, on són habituals els despreniments i caigudes de roques a la calçada, que de manera periòdica han causat accidents greus. Aquest fet va portar els municipis de la zona a reclamar mesures de protecció i també, com a solució definitiva, la construcció del túnel. Dues peticions a les quals la Generalitat ha respost aquests darrers anys mitjançant el Departament de Territori.