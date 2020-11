Ubach participa en la 130a sessió del Comitè de ministres del Consell d’Europa

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dimecres en la 130a sessió del Comitè de ministres del Consell d’Europa, organitzada per la presidència grega i que s’ha celebrat via telemàtica. Aquesta reunió anual coincideix amb el 70è aniversari del Conveni europeu de Drets Humans, l’instrument jurídic d’obligatori compliment més important a Europa pel que fa a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals dels més de 800 milions de ciutadans que viuen al nostre continent.

En el context actual de pandèmia mundial de Covid-19 i de l’augment dels atemptats terroristes amb rerefons d’extremisme religiós a Europa, la ministra ha recordat que l’educació per a la ciutadania democràtica segueix sent el recurs més eficaç per lluitar contra les amenaces de la radicalització i el discurs d’odi, les desigualtats persistents del segle XXI, i els perills que comporta un mal ús de les eines digitals i la desinformació als mitjans de comunicació. Andorra va impulsar aquesta temàtica com una de les seves prioritats durant la seva presidència al Comitè de ministres del Consell d’Europa entre novembre 2012 i maig 2013.

En aquest sentit, Ubach també ha destacat el suport d’Andorra al projecte de l’Observatori de l’ensenyament de la història a Europa, una iniciativa de la presidència de França al Consell d’Europa al 2019 que es concretarà mitjançant la creació d’un nou Acord internacional.

D’altra banda, la ministra ha agraït la col·laboració de la Divisió dels drets dels infants del Secretariat del Consell d’Europa en l’elaboració que s’està duent a terme d’un Pla d’acció nacional de la Infància i l’Adolescència que haurà de facilitar la implementació de la Llei sobre la protecció d’aquests col·lectius adoptada a Andorra el 15 de febrer 2019.

El Consell d’Europa és la principal organització d’àmbit europeu que vetlla per la democràcia, el respecte dels drets humans i l’Estat de dret. Andorra n’és un dels seus 47 membres des del 1994.