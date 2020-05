Trucs per netejar l’interior del cotxe

Quan parlem dels millors consells i trucs per a deixar l’interior del cotxe lluent, pot ser que pensis en productes específics, cars i complicats de trobar. Res més lluny de la realitat. Et donem consells per a deixar l’habitacle del teu cotxe immaculat recorrent a coses que tenim a casa.

TREURE XICLET DE LA TAPISSERIA

És molt habitual, sobretot si tens nens. Per a retirar-ho, n’hi ha prou amb refredar-ho i endurir-ho, usant una bossa de gel. Et portarà entre 2 i 4 minuts. Quan estigui dur, només has de gratar-ho amb una espàtula. Una altra alternativa al gel és just el contrari, un assecador de cabell que també l’endurirà en pocs minuts.

VIDRES IMPOL·LUTS

El truc és tan fàcil com posar a coure unes patates. Quan hagin cuit, reserva les patates i cola l’aigua perquè no quedin restes. Mescla l’aigua amb dues cullerades de vinagre i aboca-ho en un polvoritzador.

VIDRES SENSE TAQUES D’AIGUA

Després de netejar els vidres, retira el producte que hagis posat i neteja’l amb aigua que retiraràs amb paper de diari. Per a acabar, agafa una ceba tallada i refrega-la pel vidre. Retira després el suc de la ceba amb un drap humit i veuràs que semblarà que no portes vidres.

TAQUES ALS SEIENTS

Un dels trucs més inesperats per a netejar els seients tacats és usar escuma d’afaitar. Pots aplicar-la directament i donar-li amb un raspall o en una esponja i fregar amb ganes. A continuació, asseca-ho amb un drap o amb un assecador.

ESTORES LLUENTS

Són un dels elements més soferts de l’interior del cotxe. Si les estores són de plàstic, tan senzill com treure-les del cotxe i netejar-les amb la pistola d’aigua a pressió amb sabó i deixar-les assecar al sol. Si són de tela, el primer que has de fer és sacsejar-les i, a continuació, donar-li amb un raspall i passar l’aspiradora per a recollir la brutícia que has tret amb el raspall.

Per Espaciocoche.com