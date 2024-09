Troben evidències de l’estada dels primers Homo sapiens al Pallars, fa més de 24.000 anys

Un instant de la darrera campanya d’excavacions a la Cova dels Tritons de Senterada (Foto: IPHES-CERCA)

La darrera campanya d’excavació a la Cova dels Tritons de Senterada (Pallars Jussà), duta a terme de l’1 al 9 de setembre, ha servit per a constatar les visites que hi feien els primers Homo sapiens, fa més de 24.000 anys. De fet, s’han recuperat eines lítiques que així ho demostren i les pedres amb les quals les feien són indicatives d’una població consolidada i ben establerta al territori circumdant al Congost d’Erinyà.

Tot i això, les visites eren curtes i ocasionals, ja que, al Paleolític superior, a la Cova dels Tritons s’hi refugiaven els lleopards i els ossos hi hivernaven. Fins ara, es pensava que els primers Homo sapiens en aturar-se al Pirineu ho van fer fa uns 20.000 anys, després del període de màxim fred del final del Pleistocè.

El poblament humà a les valls del Pirineu i del Prepirineu sempre ha estat condicionat per les condicions climàtiques. Durant la Prehistòria, la successió de períodes extremadament freds amb altres de més temperats, van fer que la presència humana no fos continua, sinó que hi hagués llargs períodes de desocupació que coincidien amb els més rigorosos climàticament parlant. Aquest fenomen es fa més cridaner amb l’extinció dels neandertals ara fa uns 36 mil anys i l’arribada dels primers Homo sapiens a aquesta àrea geogràfica.

Segons explica Maite Arilla, investigadora de l’IPHES-CERCA i codirectora de les excavacions, s’ha trobat “un nivell amb indústria lítica feta amb pedres locals, clarament associable als moments dels primers Homo sapiens a Europa“. Es tracta d’una tecnologia de làmines. A més, afegeix: “Malauradament, amb les dades actuals no podem dir si es tracta de una tecnologia pròpia del període Gravetià o Aurinyacià, però aquest és un misteri que es resoldrà amb les datacions que s’estan realitzant i amb noves descobertes”.

Ruth Blasco, també investigadora de l’IPHES-CERCA i codirectora del jaciment, detalla que fins ara se sabia que la Cova dels Tritons “havia actuat com a refugi dels carnívors de la zona”. En aquest sentit, apunta al fet que “el nivell que s’ha encetat aquest any ha estat una sorpresa, ja que la presència humana no ens l’esperàvem”.





Dificultats en l’estudi del poblament prehistòric

L’estudi del poblament prehistòric a les valls pirinenques i prepirinenques sempre ha estat un tema debatut i mal estudiat. Les causes principals són la mala conservació dels pocs jaciments que hi ha, a causa sobretot, als efectes del glacialisme del Paleolític superior. I és que l’arribada de l’Holocè, que va comportar un augment considerable de les temperatures, va fer que les neus perpètues i els glaciars s’enretiressin cap a punts més elevats.

El desgel va augmentar significativament el cabal dels rius i dels barrancs i, per tant, va incrementar la seva força erosiva. L’encaixament dels rius, que en la majoria de casos es calcula en uns 12 metres, va desmantellar molts dels llocs que contenien restes de poblament humà anterior a aquest fenomen, com ara terrasses fluvials, paleosols o abrics rocosos. Així, només algunes coves privilegiades van conservar intactes els vestigis d’un passat oblidat.

“Fins ara sabíem que els pobladors més antics del Pallars van ser els Neandertals”, comenta Ruth Blasco. “Els tenim localitzats en diferents moments a la Cova de les Llenes (Conca de Dalt), als Nerets (Talarn) o a la Cova dels Muricecs (Llimiana). No obstant això, no està clar que aquest poblament fos continu en el temps, sinó que molt probablement va estar marcat per fluxos i refluxos lligats a les variacions climàtiques tan característiques del Quaternari”.

Maite Arilla afegeix que “aquest problema de desocupació del territori es fa molt evident amb l’extinció dels Neandertals”. I concreta: “Sabem que, des que aquesta espècie humana es va extingir, ara fa uns 36.000 anys, fins a l’arribada dels primers Homo sapiens, hi ha un buit de població. Ara, la Cova dels Tritons ens està dient que aquest període de desocupació no va ser tan llarg i que com a molt va durar uns 10 mil anys. Per això és important continuar excavant aquesta cova i prospectar les dels voltants”.





Excavacions des de 2016

La Cova dels Tritons es va començar a excavar l’any 2016 per investigadors de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) i la Universitat Rovira i Virgili. Aquestes investigacions estan finançades a través del projecte de la Generalitat de Catalunya titulat “Competència, Co-Evolució i Comensalisme: l’Ús d’Ambients Càrstics per Humans i Carnívors durant el Paleolític Mitjà” (Ref. CLT009-22-00045) i té el suport de l’Ajuntament de Senterada.