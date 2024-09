Andorra i Letònia signen el conveni per a eliminar la doble imposició

La ministra Imma Tor i la seva homòloga letona Baiba Braze (SFGA)

Andorra ha signat amb Letònia un conveni per a evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, i per a prevenir l’evasió i l’elusió fiscals (CDI). Es tracta del 18è acord d’aquestes característiques que signa el Govern. La firma s’ha dut a terme a Nova York entre la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i la seva homòloga letona, Baiba Braze, amb motiu de la participació a la 79a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Un cop signat el conveni, s’haurà de sotmetre a l’aprovació parlamentària.

La trobada bilateral celebrada aquest dissabte a la missió permanent d’Andorra a Nova York (EUA) entre les ministres d’Afers Exteriors d’Andorra i Letònia, Imma Tor i Baiba Braze, ha permès tractar altres qüestions d’interès bilateral, com el nomenament de l’ambaixadora Vives als Estats bàltics. També han acordat explorar una possible col·laboració en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial aplicada a la traducció de llengües més minoritàries, àrea on Letònia és pionera i que s’alinea amb la promoció del multilingüisme, una de les prioritats d’Andorra. Ambdues ministres també han intercanviat sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea al qual Letònia dona ple suport.

Quant a l’àmbit multilateral, Andorra ha agraït a Letònia el seu suport a l’elecció de l’experta andorrana Jelena Pià al Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona (CEDAW). De fet, els dos països tenen com a prioritat l’empoderament de les dones.

Aquest diumenge la ministra Tor participa a l’acte d’obertura de la Cimera del Futur a l’Assemblea General de les Nacions Unides, en la qual el cap de Govern, Xavier Espot, intervindrà l’endemà, dilluns, en un diàleg interactiu sobre transformació digital i innovació i a la sessió plenària de la Cimera.

Durant la setmana es preveu la participació en diferents esdeveniments i trobades bilaterals d’alt nivell, que culminarà amb la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, el proper divendres 27 al Debat General de l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) on està previst que s’entrevisti amb el Secretari General, António Guterres.