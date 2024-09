Alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida de la Seu elaboren una revista sobre el formatge

La coberta de la revista (Aj. la Seu)

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de la Seu d’Urgell ha elaborat una revista, ‘Projecte Formatge’, que se centra en un dels elements més significatius del municipi de la Seu d’Urgell, el món del formatge. La regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, ha destacat la importància de projectes com aquest en els que “observem com els i les alumnes que continuen els seus estudis a la UEC, accedeixen no només a un aprenentatge de qualitat, sinó també a uns coneixements propers, contextualitzats i pràctics”.

La revista està estructurada en dos apartats, un relacionat amb la part més formativa del formatge i l’altre centrat amb l’àmbit més professional. Per a parlar de cada empresa, escola o organització, els alumnes de l’UEC han dut a terme un seguit d’entrevistes a persones vinculades amb el món del formatge.

Relacionat amb la part formativa del formatge han entrevistat al cap de màrqueting i comunicació de la Cooperativa Cadí, Josep Gravet; a Xavier Patxot i Petix, professor de l’Escola Agrària del Pirineu, i a Salvador Maura, mestre formatger de la Formatgeria Mas d’Eroles.

Per a parlar de la part professional d’aquest món, han entrevistat a Montse Ferrer, directora de la Fundació Planes i Corts d’Estamariu i al creador de la cooperativa llibrera El Refugi, Miquel Albero. La revista també explica el paper que té l’Associació Menja’t l’Alt Urgell en la indústria.

A la revista també es poden trobar un parell de passatemps i una recepta de formatge fresc o mató amb la Formatgeria de l’Abadessa.





Unitat d’Escolarització Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) té com a finalitat complementar l’atenció educativa que ofereixen els centres educatius, afavorir l’assoliment de les competències de l’etapa de l’ESO i vetllar per la continuïtat formativa dels alumnes amb una metodologia flexible, motivadora i personalitzada per a retornar-los la confiança en les possibilites d’èxit personal i evitar l’abandonament escolar.

“El recurs de la UEC, amb la direcció i equip docent, vetllen per a que els seus i seves alumnes finalitzin l’educació secundària obligatòria”, ha declarat la regidora d’Educació, Christina Moreno, “tenint cura de totes les seves dimensions; coneixements, habilitats, relacions, sense oblidar-se’n d’aspectes com la motivació, l’autoestima i la gestió emocional”.

La regidora ha volgut felicitar a tots els alumnes, a l’equip de professionals i col·laboradors que els acompanyen en aquesta aventura.