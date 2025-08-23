Trend Micro tria Barcelona per a obrir un hub estratègic de ciberseguretat

Trend Micro, líder global en ciberseguretat, aposta per una nova oficina, a Barcelona, que actuarà com a hub estratègic per al desenvolupament de les seves operacions a Europa. La decisió s’alinea amb el creixent posicionament de la ciutat com un dels centres tecnològics més destacats del continent. El centre ha estat inaugurat recentment. L’acte d’inauguració va comptar amb la presència d’autoritats com Nadia Quevedo, Comissionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració de l’Ajuntament de Barcelona, així com representants de la Barcelona Investment Office i del Cercle Empresarial Japó – Espanya.
Barcelona ha assolit la xifra de 160 hubs tecnològics internacionals, generant un impacte econòmic estimat de 2.800 milions d’euros, segons dades recents. A més, aquests centres ocupen 34.869 professionals i han creat 6.191 nous llocs de treball el 2024, un creixement del 22% que confirma el dinamisme de l’ecosistema català. Aquest entorn en expansió ha estat clau perquè Trend Micro triés Barcelona com a base d’operacions europees, amb l’objectiu d’impulsar la innovació, atreure talent internacional i enfortir la seva xarxa europea de ciberdefensa.
“L’elecció de Barcelona respon a una visió estratègica de situar-nos al cor de la innovació europea. La ciutat ofereix un entorn empresarial i tecnològic que combina talent, connectivitat i una comunitat dinàmica, ideal per a accelerar la nostra missió de fer del món digital un lloc més segur”, explicava Antonio Abellán, Country Manager de Trend Micro Iberia.
Segons els darrers informes, el volum de negoci de les empreses catalanes del sector tecnològic i digital ha crescut un 14% l’últim any, arribant als 40.000 milions d’euros, una xifra que representa el 14% del PIB català. Aquest creixement converteix Catalunya en un pol d’atracció per a empreses tecnològiques globals que busquen establir-se en un entorn fèrtil per a la innovació.
“El nou hub de Trend Micro encaixa plenament amb la visió de Barcelona de sumar projectes estratègics que aportin valor, generin ocupació de qualitat i reforcin la posició global de la nostra ciutat com a líder en innovació. Hem posat a disposició de l’empresa els serveis de la Barcelona Investment Office, des d’on treballem per a acompanyar l’aterratge empresarial i generar les condicions per a facilitar projectes d’inversió com aquest, que aportin positivament a l’ecosistema econòmic de Barcelona, especialment en sectors estratègics”, declarava Nadia Quevedo, Comissionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració de l’Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa al sector de la ciberseguretat, Catalunya ha experimentat un creixement notable el 2024, amb una facturació de 1.473 milions d’euros, fet que representa un increment del 18,7% respecte a l’any anterior. Actualment, la regió compta amb 577 empreses especialitzades en aquest àmbit, un 7,9% més que el 2023. Aquestes empreses ocupen més de 10.000 professionals, amb un augment del 12,8% en la força laboral del sector.
La majoria d’aquestes empreses, més del 90%, es dediquen a la protecció i prevenció d’atacs cibernètics, així com a la identificació d’usuaris i dispositius maliciosos, i a la detecció precoç d’activitats anòmales als sistemes. A més, el 26,4% exporta els seus serveis i el 16,9% són filials de companyies estrangeres, un fet que evidencia la internacionalització del sector a Catalunya.
La nova seu de Trend Micro a Barcelona ja està operativa i acollirà funcions clau d’enginyeria, operacions, suport i desenvolupament de negoci. També actuarà com a punt de connexió amb institucions acadèmiques i altres agents de l’ecosistema de ciberseguretat. Amb aquesta obertura, Trend Micro referma el seu compromís amb Europa i aposta per una presència més pròxima, àgil i adaptada als nous reptes de la ciberseguretat al continent.
