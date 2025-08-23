Com refrescar la llar a l’estiu sense gastar

Hi ha solucions sostenibles a l'abast per a combatre la calor (AMIC)
Durant els mesos de calor, mantenir la casa fresca pot semblar un repte, especialment si es vol evitar encendre l’aire condicionat. Una opció senzilla és aprofitar la ventilació creuada: obre finestres oposades per a crear corrents d’aire natural. Durant les hores més caloroses, mantingues les persianes abaixades i utilitza cortines clares per a evitar l’entrada del sol. Aquesta combinació ajuda a bloquejar els rajos directes i a reflectir la llum, cosa que redueix notablement l’escalfament de les estances.

Les cortines de colors clars, a més, deixen passar la llum natural sense deixar entrar la calor, creant un ambient fresc i lluminós. Si disposes de tendals o porticons, aprofita’ls per reforçar la protecció. Amb aquestes mesures, la temperatura interior pot baixar diversos graus sense cap consum energètic.

A la nit, obre les finestres per renovar l’aire i aprofitar la fresca. Aquest gest senzill permet que l’aire calent acumulat durant el dia surti i entri una brisa més fresca, que ajudarà a baixar la temperatura de l’interior. Si tens finestres en façanes oposades, crea corrents d’aire creuat per a afavorir una millor circulació. També pots col·locar ventiladors a prop de les finestres per a impulsar l’entrada de l’aire exterior. Així, començaràs l’endemà amb una temperatura més agradable a casa i sense necessitat de recórrer a l’aire condicionat.

Les plantes interiors també ajuden a regular la temperatura i purificar l’ambient. Substitueix les bombetes incandescents per LED, que generen menys calor. Si tens ventilador de sostre, assegura’t que giri en sentit contrari a les agulles del rellotge per a impulsar l’aire cap avall. 

A més, penjar una tovallola mullada davant d’un ventilador per a refrescar l’aire. Amb aquests petits gestos, pots gaudir d’un ambient agradable sense malbaratar energia ni augmentar la factura. Optar per solucions casolanes i sostenibles no només ajuda a mantenir la llar fresca, sinó que també contribueix al respecte pel medi ambient. Aprofita els recursos naturals, com la ventilació creuada i la foscor durant les hores de més calor.



