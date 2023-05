Treball híbrid, una ajuda per a incloure la neurodiversitat

Una dona fent teletreball per a una empresa (AMIC)

La proliferació del treball híbrid ha canviat la manera en què les organitzacions i els seus empleats enfoquen la vida empresarial. Aquesta nova manera de treballar aplana el camí cap a un entorn més flexible i empàtic, ampliant les oportunitats no només a altres llocs, sinó també a treballadors amb dificultats per a prosperar en un entorn tradicional.

És el cas de les persones neurodivergents, el cervell de les quals es desenvolupa o funciona de manera diferent per algun motiu, i representen entre el 15% i el 20% de la població mundial segons un estudi de la signatura de consultoria i auditoria Deloitte.

Com destaca Michel Rodríguez, Director de Col·laboració a Cisco España, “en un entorn de competència creixent pel talent, crear una cultura en la qual tots els empleats siguin compresos, valorats i tractats amb equitat és clau per a augmentar la contractació, el compromís i la retenció”.





Avantatges competitius

La neurodiversitat és un terme general no mèdic que abasta l’autisme, la dislèxia, la dispràxia o el TDAH, entre altres afeccions. Però el talent neurodivers s’enfronta a barreres i discriminació en el treball, incloent-hi alts nivells de desocupació i disparitat salarial. Només el 4% de les persones amb discapacitats cognitives (aprenentatge, aplicació del coneixement i desenvolupament de tasques) estaven ocupades a Espanya l’any 2020.

No obstant això, les recerques suggereixen que els equips amb professionals neurodivergents poden ser un 30% més productius en algunes funcions. Habilitats com el pensament visual, l’atenció al detall, el reconeixement de patrons, la memòria visual i el pensament creatiu ajuden a descobrir noves idees i oportunitats.

“Les organitzacions que aposten per contractar, formar i retenir als treballadors neurodiversos poden obtenir un gran avantatge competitiu gràcies a una major diversitat d’habilitats, maneres de pensar i enfocaments per a la resolució de problemes”, continua explicant el responsable de Cisco.





Col·laboració inclusiva

Cisco està impulsant el treball híbrid i remot, la qual cosa representa una oportunitat perquè les persones neurodivergents treballin en funcions en les quals se sentin còmodes. La plataforma de Col·laboració Webex by Cisco està dissenyada per a donar veu a tots i garantir la plena inclusió independentment d’on o com es comuniquin els treballadors.

La solució ofereix múltiples funcions basades en IA que faciliten diferents estils de treball i comunicació, incloent-hi la traducció simultània en subtítols a més de 100 idiomes, el reconeixement de gestos i reaccions, expressions amb emojis en pantalla, personalització per colors, plantilles de reunions per a donar veu a tots o sessions dividides.

Per part seva, Cisco Buildings Blueprint ofereix a les organitzacions una guia de disseny per a un entorn de treball híbrid, facilitant la reinvenció dels espais tenint en compte la neurodiversitat: il·luminació regulable, mòduls individuals, espais de descans i un centre de control per a comprovar la calor i l’aforament de les sales, entre altres paràmetres.

“La diversitat aporta nous enfocaments i impulsa la innovació i la inspiració per a ajudar les organitzacions de tots els sectors a construir estratègies més sòlides tant per als reptes actuals com per a les oportunitats de futur”, conclou Rodríguez.





