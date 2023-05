Consells dietètics per a reduir els símptomes de l’endometriosi

Una dona prenent el sol per a obtenir vitamina D (iStock)

L’endometriosi és una malaltia que, si no es tracta, pot arribar a ser molt incapacitant. Una malaltia que produeix una resposta inflamatòria que pot acabar desencadenant un estrès oxidatiu en l’organisme. Per això, entre les recomanacions dietètiques que els ginecòlegs especialitzats en aquesta patologia donen a les pacients per a disminuir o controlar els símptomes està la de seguir una dieta antioxidant i antiinflamatòria.

Cal seguir una dieta en la qual es combinin tots aquests aliments i no se centri en un determinat nutrient. Per molt que la vitamina C sigui antioxidant, una dieta basada només en taronges no funcionarà.

Convé evitar els àcids grassos omega 6, com l’oli de gira-sol o blat de moro, i augmentar el consum d’àcids grassos essencials, presents en aliments com el salmó, els peixos petits, les llavors de xia, lli o cànem moltes, nous de macadàmia, olis de peix i oli d’oliva.

Eliminar de la dieta els greixos parcialment hidrogenats (trans), evitar productes amb grans quantitats de sucre, incloure aliments que augmentin el balanç hormonal (com els fruits vermells, les cols, la ceba i el raïm negre), i limitar la carn vermella.

També es recomana deixar les begudes alcohòliques i exposar-se al sol com a mínim tres vegades a la setmana. Sempre durant 10-15 minuts, suficient per a adquirir vitamina D, que redueix les respostes inflamatòries.





Per Consumer/eroski.com