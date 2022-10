Punt d’informació, reiki i mural participatiu per a commemorar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama

El Comú de la Massana se suma al Dia Mundial contra el Càncer de Mama donant a conèixer les teràpies i recursos que posa a disposició de les persones que estan passant per un tractament oncològic. Per això, dimecres, 19 d’octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, hi haurà un estand, amb membres del departament de Socials i també de l’associació Assandca que informaran sobre els diferents recursos oberts a tothom que ho necessiti. Serà de 10 a 18 h, a la plaça de les Fontetes.

Els visitants podran endur-se o descarregar-se un tríptic informatiu on s’explica en què consisteix el reiki i la sofrologia, dues teràpies alternatives que contribueixen a millorar el benestar físic, mental i emocional i que es poden oferir de forma gratuïta gràcies a dues voluntàries, Salvi Muñoz i Maria Àngels Farré.

A més, el Comú de la Massana també ofereix un banc de perruques, al qual poden accedir de forma gratuïta les persones que han perdut el cabell a causa de la quimioteràpia.

Durant la jornada, hi haurà demostracions de 10 minuts de reiki, amb Salvi Muñoz, per a aquelles persones que vulguin saber de primera mà en què consisteix aquesta pràctica.

D’altra banda, es convidarà als assistents a crear un mural per a commemorar aquesta jornada de lluita contra la malaltia que continua creixent i de la qual és fonamental la detecció precoç.