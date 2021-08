La Batllia ha decretat el sobreseïment provisional de les actuacions contra l’exministre Jordi Alcobé, en relació amb els correus electrònics enviats a l’exconsellera Meritxell Mateu quan assessorava BPA.

El batlle, Joan Carles Moynat, considera que no ha quedat acreditat que Alcobé hagués facilitat informació confidencial per la seva condició de ministre a la consellera demòcrata per a un projecte assegurador.

De les diligències practicades no en resulten indicis de delicte ni infracció penal.