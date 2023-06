Tornen els “jocs olímpics” de la gent gran

Logotip de la Trobada Esportiva de Residències (Aj. la Seu)

El proper dissabte 10 de juny se celebrarà la 19a edició de la Trobada Esportiva de Residències (TER) que enguany, i després que les dues darreres edicions se celebressin de manera telemàtica, es reprèn de manera presencial a La Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell.

Recordar que la trobada esportiva està adreçada a centres residencials de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya, i del Principat d’Andorra. Per aquest any es compta amb la participació de les següents residències o centres:

Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell.





Caser Residència Castell d’Oliana.





Residència Sant Roc de Bellver de la Cerdanya.





Fundació Hospital de Puigcerdà.





Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.





Residència d’Avis de la Pobla de Lillet.





Residència Clara Rabassa d’Andorra.





Centre Sociosanitari El Cedre d’Andorra.





Teleassistència i Atenció a Domicili de Creu Roja Andorrana.





Centre de Dia de Creu Roja Andorrana.

L’esdeveniment està adreçat a gent gran que viu en residències i té com a finalitat el foment de l’activitat física i els bons hàbits, a través d’una jornada esportiva que inclou diverses proves per a les quals totes les persones residents han estat entrenant al llarg de l’any. S’hi donaran cita unes 350 persones entre participants, acompanyants i voluntaris.

Durant la cerimònia d’inauguració d’aquesta nova edició tots els assistents podran gaudir de l’actuació del Cor Encoratjades de la Seu d’Urgell. Seguidament, començaran les diferents proves: anelles, bàsquet, tic–toc, triana, bitlles, busca–busca, brisca, dòmino, escacs, disc volador, circuits de dificultat de diferents nivells, circuits de cadires de rodes (convencional i elèctrica) i circuits per a caminadors. Aquest any, com a novetat, es comptarà amb una nova prova: bàsquet adaptat.

Una vegada finalitzades totes les proves esportives es farà un dinar de germanor. El colofó de la trobada serà l’acte de lliurament de medalles als guanyadors i a les guanyadores de cada prova.