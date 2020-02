Després de l’èxit aconseguit en la primera edició del joc d’escapada, ‘L’enigma de l’escriptor’, l’Àrea de Museus i Monuments del Govern torna a impulsar la proposta d’oci per a aquells que l’any passat no la van poder fer. El joc, basat en la nissaga dels Areny-Plandolit i la novel·la ‘Últim estiu a Ordino’ (1998) de Joan Peruga, permet conèixer la història d’una de les nissagues més importants del país i posa els participants en la pell de Peruga mentre escrivia la novel·la.

El grup disposarà d’una hora per resoldre diversos reptes, mentre recorda la història familiar dels Plandolit: si no supera les proves, no trobarà la clau per sortir de la Casa d’Areny-Plandolit.

L’activitat lúdica està pensada per a majors de 16 anys. En primer lloc, els participants recorreran el Museu Casa d’Areny-Plandolit acompanyats d’un guia que els explicarà les intimitats de la casa i de la família. A continuació, començarà el joc d’escapada, un desafiament contra rellotge.

Les cites seran els dissabtes 15 i 22 de febrer, de 16 a 18 hores, i prendre part en el joc costa 6 euros per persona. L’activitat està limitada a quinze persones en cada sessió i està oberta a grups i a persones que vagin soles (que s’afegirien a un grup).