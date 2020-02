No tot és negatiu pel que fa a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. La marxa d’una de les grans potències mundials de la Unió pot comportar avantatges importants, sobretot a països petits com és el cas d’Andorra. Segons el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, “per a nosaltres crec que pot ser molt més positiu del que ja era el fet de poder tenir una relació més directa i estreta amb el Regne Unit, amb la seva sortida de la UE“. I és que Andorra i el Regne Unit mantenen unes relacions constants tant pel sector empresarial com pel turístic. L’any 2019, més concretament durant el mes de març, un total de setze empreses del Regne Unit varen desplaçar-se al Principat per conèixer de primera mà la possibilitat de treballar i invertir. Cal no oblidar, la bona sintonia del ministre Jordi Gallardo amb l’actual ambaixador a Espanya i Andorra, Hugh Elliott, que d’ençà que va accedir al càrrec de representant de la Reina Isabel II el 21 d’agost, ha mostrat molt d’interès amb les col·laboracions amb el Principat.

L’executiu que encapçala Xavier Espot sempre ha mantingut la seva aposta per la innovació. En aquest sentit i gràcies a Actua i ActuaTech, segons Gallardo, “tenim molt d’intercanvi empresarial amb el Regne Unit”. Dels onze sectors estratègics que Gallardo no s’ha cansat de repetir en reiterades vegades, és el FinTech, segons el ministre d’Economia i Empresa, el que “ens acosta a tot un ‘hub’ referent europeu per no dir mundial del sector tecnològic i financer com és Londres”.

El que sí que té clar el ministre d’Economia és que caldrà donar un temps prudencial al Regne Unit perquè s’acabi de re-situar en el nou estatus a Europa. En aquest sentit, Gallardo ha indicat que “cal esperar que hi hagi un escenari clar, perquè cal recordar que ara el Regne Unit té fins a final d’any per perfilar i executar la seva sortida real de la Unió Europea”.

Que a Andorra l’interessa seguir tenint vincles importants amb el Regne Unit, és evident. Ja hi ha un intercanvi socioeconòmic important: en l’àmbit turístic des de fa temps, a més a més al Principat es pot estudiar amb el sistema anglosaxó. Per la qual cosa, segons el mateix Gallardo, “estem treballant per fer aviat noves trobades empresarials perquè pugui haver-hi un intercanvi de sinergies que ens sigui favorables als dos països”. El titular d’Economia ha afegit que “és obvi que nosaltres tenim molt més a guanyar, però també tenim coses que els hi agrada o poden ser interessants per a ells”.

El ministre Jordi Gallardo ha conclòs dient que “el Brexit afectarà el procés de negociació de l’acord d’associació d’Andorra amb la UE, però ja treballem perquè sigui en positiu”.