Després del nostre article sobre looks per a cares allargades, ara aterrem amb una entrada especialment dissenyada per a les cares rodones. Jugar amb els talls capil·lars i la coloració o apostar per un serrell és una gran estratègia per a dotar de verticalitat i estilitzar els trets de les cares rodones. T’avancem que els boy-cuts o pixie són atrevits però molt afavoridors looks per a cares rodones.

Cinc looks per a tu

Pixie

El tall pixie que porta Cara Delevingne és una de les grans apostes per a suavitzar les faccions. La clau és deixar les temples buidades, lluir volum en la part central amb les patilles una mica més llargues i més arran del cuir cabellut. A més, pentinar el serrell de costat contribueix a suavitzar i estilitzar les faccions més rodones, dotant el rostre de certa verticalitat. Malgrat la tradició d’associar feminitat amb les cabelleres més llargues, aquest tall és increïblement femení com exhibeix aquesta model transgressora.

Boy-cut amb tupè i cabell buidat

Per a les cares més rodones, també es recomana un boy-cut i apostar per tupès o cabell buidat en la zona superior del cap. Es tracta de crear una espècie d’artifici amb el qual fomentar la verticalitat del rostre per a combatre la tendència més horitzontal i arrodonida del rostre. Aquest look el veiem en l’actriu Scarlett Johansson que suavitza la rodonesa de la cara col·locant el serrell de manera lateral.

Cabellera amb ‘Hair Contouring’

Una tendència estrella per als rostres rodons com el que llueix la top Miranda Kerr és el hair contouring, la tècnica capil·lar que ressalta i compensa les faccions a través de la coloració. En la versió rossa i castanya, es deixa la zona central del cap més fosc i s’il·luminen les puntes i els flocs davanters. En els cabells castanys, es creen metxes des de l’arrel de tres tons més clars que el natural en la zona davantera. És ideal pentinar la cabellera creant ones per a enfortir el moviment de la cabellera i suavitzes les faccions.

Cabelleres extrallargues

Per a les cares rodones, són molt afavoridores les cabelleres molt llargues, pentinades amb una ratlla central i ones que aportin vitalitat a la cabellera. És el cas de l’actriu Vanessa Hudgens. La famosa actriu de la sèrie adolescent High School Musical llueix en aquest cas un cabell molt llarg, fosc, amb unes ones desfetes i una ratlla que parteix la seva cabellera en dues de manera natural. En tenir un cabell gruixut i abundant es creen una espècie de columnes als dos costats del rostre que fomenten la verticalitat.

Bob long amb serrell

El cas de l’actriu Ana de Armas ens serveix per a il·lustrar amb un sol exemple diverses tendències que són ideals per a les cares rodones. En primer lloc, destaquem el bob long una mesura que és molt encertada i que s’aplica amb les puntes despuntades, també molt recomanable per a aquest tipus de rostres. A més, l’actriu de la icònica sèrie El Internado llueix un serrell recte molt afavoridor i ha pentinat la cabellera amb moviment i vitalitat.

Algunes claus per a rostres rodons

Si tens el rostre arrodonit i vols estilitzar-lo i no has trobat inspiració en els cinc looks que t’hem presentat, no et desesperis. A continuació et presentem algunes claus per a saber què pot quedar-te millor d’acord amb la rodonesa del teu rostre.

Les cabelleres llargues, bones companyes. El cabell llarg estilitza el rostre. Si tens el cabell XXL frondós pots lluir-lo amb ones suaus que aporten vitalitat a la cara, encara que també són molt útils quan estan planxades (un pentinat gens recomanable per a les cares allargades).

Que visquin els serrells. Però… quins? Molt ressenyables els de cortina, afinant pels costats, i aprimant les faccions. També és recomanable deixar el serrell més llarg i pentinar-lo cap a un costat. Els llargs però despuntats i fins i tot irregulars com el d’Ana de Armas és una bona opció perquè la verticalitat que potència ho fa amb suavitat.

Volum en la part de dalt. Per a fomentar l’eix vertical, suavitzant la rodonesa del rostre, són grans opcions els tupès en els cabells més curts o realitzar una ratlla lateral en les mitges cabelleres i en els cabells més llargs.

Dissenyar la cabellera amb capes lleugeres i escalades és una manera d’alleugerir i allargar la cara.

Juguem amb la coloració: el poder del hair contouring. Aquesta sofisticada tècnica de llums i ombres que neix en el maquillatge és molt útil per a les cares rodones, perquè ressalta les faccions, potenciant la lleugeresa i aprimant el rostre.

Per bellezactiva.com