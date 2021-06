Tipus de barbacoes: avantatges i desavantatges de cada model

El bon temps anima a sortir a la terrassa i al jardí, convidar a amics i muntar una bona barbacoa. Triar-ne una, pot ocasionar-nos dubtes sobre quina és la que més ens interessa o com és millor, perquè a més existeixen molts models en el mercat. A més de l’estètica en si de l’aparell, cal tenir altres aspectes en compte abans de comprar-la, com l’olor que desprenen, la facilitat d’encesa o de neteja, així com el control de la temperatura. Vegem quines són les característiques principals de cadascuna d’elles.

– La de carbó: és la més habitual donat el seu preu i la seva facilitat d’ús. És cert que pot resultar més complicat l’encesa (sobretot per als principiants), però avui en dia aquesta tasca se soluciona amb els diferents productes que es comercialitzen per a l’encesa, com les pastilles o els alcohols de cremar. El sabor s’assembla més a la de llenya, per la qual cosa continua sent una de les preferides. El seu desavantatge principal és la neteja. Compte a favor seu (si tens poc espai) que solen ser barbacoes més petites, inclús hi ha models petits de sobretaula que permeten anar cuinant alhora que es menja.

– La de gas : permeten controlar la temperatura, quelcom que no pots fer amb l’anterior. Un altre avantatge sens dubte són les seves dimensions (més grans), per les quals són perfectes per a quan hi ha molts convidats.

L’encesa també és un altre punt a favor seu, perquè tan sols triga entre 10 i 15 minuts a estar llesta per a cuinar. A més es poden transportar i tenen molts accessoris disponibles. No obstant això, perd una mica pel que fa al sabor dels aliments, són més cares i són més contaminants, ja que el butà i el propà que utilitzen són petroquímics que emeten gasos.

– L’elèctrica: el seu ús és senzill, perquè no requereix foc ni brasa, simplement has de connectar-la a l’electricitat. La seva encesa també és ràpida, basten uns pocs minuts. Són molt segures i sostenibles: No emeten gasos contaminants. Els desavantatges són també el sabor i que requerir connexió elèctrica pel que no les pots col·locar en qualsevol lloc. La seva neteja també és simple.