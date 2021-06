Edgar Montellà segueix abonat a la 4a posició

Edgar Montellà (Silver Car S3) va ser l’únic pilot de l’ACA Esport, que va disputar la 12a Pujada a Guia de Isora, segona prova vàlida per al Campionat d’Espanya de Muntanya 2021. A les Illes Afortunades, la fortuna va tornar a donar l’esquena a Edgar Montellà. Després d’aconseguir el tercer millor crono de la categoria III, va quedar desplaçat a la quarta plaça de la classificació d’aquesta categoria, a 52 mil·lèsimes del tercer lloc ocupat per Mario Asenjo (Silver Car S3), una vegada acumulats els dos millors cronos de les tres pujades disputades.

La classificació final de la categoria va acabar encapçalada pel pilot de l’illa; Javier Alfonso González (Silver Car S3) amb un crono global de 6’08”707, seguit per Garikoitz Flores (Talex M3) a 2”893 i Mario Asenjo (Silver Car S3) a 4”506. La 4a plaça va ser per al pilot de Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club, amb 4”558 de retard respecte al guanyador.

L’estiu ja ha arribat a les Illes Canàries

La calitja que va arribar, sobretot, durant el dissabte (dia 5), va fer que l’ambient en l’escenari de la pujada chicharrera fos molt calorós, el sol va brillar amb força i, com queda dit, l’asfalt va superar els 60°. Un cap de setmana en general que, tant les mecàniques com els que es van acostar, per motius professionals o simplement aficionats, a la carretera (TF-463) que uneix la platja de San Juan amb la localitat de Guia de Isora, van patir més del previst, amb les temperatures que van haver d’aguantar.

Edgar Montellà (Silver Car S3), el podi es va tornar a escapar per la mínima

Una vegada finalitzada la Subida Guia de Isora 2021, Montellà lamentava haver quedat fora del podi per una diferència tan minsa, així s’expressava: “Sens dubte 52 mil·lèsimes en més de 10 km, de competició és pràcticament inapreciable. Només cal esperar que algun dia la sort canviï i aquestes mil·lèsimes que ara m’allunyen de posicions de podi siguin a favor meu. Comentar que vaig estar a segon i mig de la segona plaça”.

A més afegia: “Estic content amb els meus cronos, crec que el ritme és molt semblant al dels meus rivals. A Isora el que va marcar la diferència va ser, una vegada més, el pilot local Javier Alfonso, que ja va guanyar en el 2019 i és clarament més ràpid que nosaltres, almenys en aquesta prova”.

Una vegada finalitzada la competició a Tenerife, Montellà no va dubtar a passar pàgina i començar a pensar en pròxims compromisos: “Durant el mes de juny tenim una agenda molt carregada. Ara cal esperar que el retorn de la logística de l’equip, cotxe inclòs, es desenvolupi amb normalitat i puguem disputar durant el cap de setmana la doble pujada del certamen català Les Ventoses. Continuo sent optimista, seguirem treballant per a millorar el nostre nivell. A més tinc confiança que ak menys una mica de sort, sempre necessària, algun dia ens somriurà a nosaltres”.

Els equips que habitualment competeixen en Campionat de Catalunya de l’especialitat estan citats el divendres (dia 11) a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), per a iniciar les verificacions de la doble pujada als Ventoses que es disputarà durant el cap de setmana (dies 12 i 13). La prova estarà organitzada pels membres de l’Escuderia Penedès Competició.