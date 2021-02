56 anys de “Stop! In the Name of Love” de The Supremes

‘Stop! In the Name of Love ‘ va ser gravat per The Supremes el gener de 1965 i llançat tal dia com avui, 8 de febrer. És probablement la cançó més popular i identificativa del grup, tant per la coreografia com per la música.

Fins al dia d’avui, els moviments de ‘policies de trànsit’ de Diana Ross, Mary Wilson i Florence Ballard són visualment inseparables del registre. La idea d’aquesta peça de coreografia s’atribueix a Melvin Franklin de les Tentations, tot i que la coreògrafa de Motown, Cholly Atkins, també hi podria haver ajudat.

Sigui com sigui, Les Supremes van presentar el seu ‘Stop!’ el 24 de febrer al popular Shindig Music Show d’ABC-TV. Un mes més tard, el senzill estava en primera posició tant a les llistes de Billboard com de Cash Box.

El vídeo que adjuntem avui correspon a un enregistrament del 1965 al Hollywood Palace.