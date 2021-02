Quin ordre seguir en pintar una habitació

Quan pintes una casa habitada, és millor anar treballant per sectors, ambient per ambient, per a fer que l’espai pugui ser ocupat immediatament després de finalitzar el treball, o almenys quan la pintura hagi assecat i permeti la seva ocupació. I dins de cada ambient, també és millor seguir un ordre per a evitar taques o vessaments accidentals.

El primer a pintar és el sostre, ja que encara que caiguin gotes que esquitxin les parets, aquestes després seran cobertes pel color de la paret. Pinta primer les vores i motllures, per a després continuar amb el corró. Aquest pas has de fer-lo de manera ràpida per a evitar que es notin massa les marques.

El següent pas és continuar amb les parets. L’ordre que has de seguir per a pintar-les, és el mateix que el de l’escriptura, és a dir d’esquerra a dreta i de dalt cap avall, i sempre pintant les vores o “retallant” just abans de pintar. Si és una paret gran, la tècnica de la W sol ser de gran ajuda. Sempre has de pintar parets senceres. Acaba amb una completament, abans de fer una pausa en el treball.

Finalment, pintarem els marcs, portes i finestres. És bo cobrir les vores amb cinta de pintor per a evitar tacar fora de la zona.