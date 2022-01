Llavis i hivern: no els descuidis davant les baixes temperatures!

Estem a l’hivern i, amb ell, ens acompanyen les baixes temperatures. Com no, ens abriguem i cuidem la nostra pell davant aquesta situació amb cremes corporals més nutritives, molta hidratació en la cara i les mans… Però els llavis acostumen a ser els grans oblidats, i es pot patir molt amb la sequedat. Avui t’expliquem com protegir-los del fred hivernal, atenta!

Llavis i fred

Els factors externs de l’hivern fan que els llavis pateixin, sobretot amb la sequedat i el fred. A més, segur que ets molt conscient de la importància de protegir el rostre durant tot l’any de les radiacions sols, així i tot, acostumem a oblidar que els llavis també necessiten protecció.

No cuidar-los degudament provoca que s’envelleixin més ràpidament. Has de tenir en compte que la pell dels llavis és molt més delicada i fina que la de la resta de la cara, i no tenen melanina i, per tant, estan més exposats i desprotegits dels raigs solars. Això fa que els llavis siguin una de les zones del rostre que més envelleix i una de les més sensibles. Tot això barrejat amb el fred i els canvis bruscos de temperatura fan que siguin més fràgils.

Així que, el que més necessiten és hidratació. Per començar, és molt important beure molta aigua. A més, no oblidis usar un cacau o vaselina per a ajudar i és essencial que sigui amb fotoprotector, i repetir constantment les aplicacions durant tot el dia. D’aquesta manera no només l’hidrataràs, sinó que també evitaràs el càncer de pell i altres lesions. I, per a reforçar la cura, existeixen màscares labials per a oferir una hidratació extra a la nit.

També és crucial que els exfoliïs almenys una vegada a la setmana, per a retirar impureses i pells mortes.

Per bellezactiva.com