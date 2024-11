Títol: The Day of the Jackal (Chacal)

Durada: 60 minuts

Gènere: Acció, històric, suspens

Creació: Ronan Bennett

Intèrprets: Eddie Redmayne, Lashana Lynch, Úrsula Corberó

Temporades: 1 Capítols: 10

Plataforma: Apple TV i Amazon Prime Video

El Chacal és un esmunyedís i solitari assassí d’elit que, sense rival al seu ofici, es guanya la vida treballant per al millor postor. Amb una precisió letal i una eficiència freda, el seu últim encàrrec el converteix en l’home més buscat, atraient l’atenció no només dels seus contractistes, sinó també de les forces de seguretat d’Europa.

A mesura que el Chacal es desplaça d’una ciutat a una altra, deixant un rastre de mort i destrucció, es manté sempre un pas endavant dels seus perseguidors, utilitzant el seu enginy i les seves habilitats per a evadir qualsevol intent de captura.





Sensacine