Jocs en català: “Codi secret”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Codi secret”.

Codi secret és un joc de taula en què l’objectiu és descobrir el nom en clau dels espies. Ens trobem, per tant, davant d’un joc del gènere estratègia ideal per a posar en pràctica les nostres habilitats. El creador és Vlaada Chvátil, mentre que el fabricant és Devir. Hi poden prendre part de 2 a 8 jugadors i està recomanat a partir dels 10 anys.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística