Escapada a Rajadell, a la Catalunya Central

Rajadell amb el seu imponent castell | Foto: Centre d’Estudis del Bages

Rajadell és un bonic poble constituït per carrers empedrats de la comarca del Bages. L’origen d’aquesta localitat és el seu castell que s’alça imponent damunt d’un turó, una edificació declarada com a Bé Nacional d’Interès Cultural. A més, s’ha de prestar atenció la seva església de Sant Iscle i de Santa Victòria. Això sí, l’essència d’aquest poble és l’aigua, donada per la riera de Rajadell. Es poden veure els vestigis de la importància d’aquest element natural a través d’equipaments representatius com les sínies i els molins.

De fet, aquest municipi ofereix grans recorreguts per als amants del senderisme. Es aconsellable endinsar-se pels seus carrers, però sobretot, no perdre l’oportunitat d’observar la vintena de masies medievals documentades, una empremta del seu passat gloriós amb el conreu de la vinya, abans de l’arribada de la fil·loxera. Tampoc s’ha d’ignorar el conjunt arqueològic de Sant Amanç de Viladés, integrat per unes restes d’època ibèrica, una vil·la d’època romana, i un assentament altmedieval. No es pot perdre una ocasió com aquesta per a viatjar a través del temps.





Per www.surtdecasa.cat