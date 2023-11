Abu Dhabi acollirà la seva primera carrera de cotxes autònoms

Dibuix d’un cotxe autònom (jcomp / freepik)

Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units, i la segona ciutat més poblada del país després de Dubai, aprofitarà el traçat del seu circuit urbà de Fórmula 1 per a acollir la seva primera carrera de cotxes autònoms, que se celebrarà el 28 d’abril de 2024. L’esdeveniment rep el nom d’Abu Dhabi Autonomous Racing League, i reunirà una desena d’equips de diferents universitats i grups de recerca en l’àmbit mundial, que competiran per un premi de fins a 2,25 milions de dòlars, segons informa la publicació The Circuit.

Aquesta carrera no serà la primera del món per a vehicles autònoms, encara que fins ara totes o gairebé totes han anat vinculades a esdeveniments tecnològics, com la Indy Autonomous Challenge, lligada al Consumer Electronics Show (CES) que se celebra a Las Vegas.

Més enllà de ser un espectacle esportiu, aquestes carreres també estan dissenyades per a accelerar el desenvolupament dels sistemes de conducció autònoma, i és per això que els equips participants estan formats per investigadors, principalment d’universitats.

Però és que, a més, aquest anunci es produeix en un context d’avanços significatius en la indústria dels vehicles autònoms dels Emirats: recentment, el govern d’Abu Dhabi va revelar una nova plataforma de recerca i desenvolupament de polítiques destinada a impulsar el sector dels vehicles autònoms. L’epicentre d’aquesta iniciativa serà un complex empresarial a Masdar City, que oferirà als participants de qualsevol part del món, accés a instal·lacions de prova.

En termes econòmics, i segons informa The Circuit, l’Oficina d’Inversions d’Abu Dhabi calcula que aquest nou campus podria generar fins a 50.000 llocs de treball i contribuir amb almenys 24,5 mil milions de dòlars a l’economia dels Emirats. Empreses com la local Marakeb Technologies, o la xinesa WeRide entre altres, ja han confirmat la seva participació.

Tots els equips competidors en aquesta lliga dels Emirats hauran de muntar els seus sistemes de conducció autònoma en el xassís Super Formula SF23 de la fabricant italiana Dallara, que és també l’encarregada de proporcionar el xassís a altres competicions, com la famosa Fórmula IndyCar estatunidenca, de la qual és proveïdora exclusiva.

Des dels Emirats també han declarat que buscaran que l’experiència de l’espectador sigui única i diferent gràcies a l’ús de tecnologies com la realitat virtual i augmentada, permetent una immersió total en les carreres de cotxes autònoms.





Per Tecnonews