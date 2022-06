Territori licita obres de manteniment a les carreteres secundàries CS-130 i CS-131 de Sant Julià

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria de dues licitacions per dur a terme obres de manteniment a les carreteres secundàries CS-130 i CS-131, ubicades a la parròquia de Sant Julià de Lòria. La primera actuació, a la carretera secundària de La Rabassa, consisteix en la millora d’uns 200 ml. de cuneta de recollida d’aigües pluvials, així com la implantació i reposició de barrera metàl·lica i barrera fusta metall en aproximadament 240 ml de carretera.

A més, també està previst arranjar els pous existents al llarg de tota la carretera, millorant la protecció dels mateixos enfront possibles accidents. Les obres licitades per a la CS-131, carretera secundària de La Peguera, tenen com a objectiu millorar la plataforma en dos indrets a causa d’unes deformacions importants, així com la restitució d’uns trams de cuneta i barrera de seguretat.

Així, l’obra consisteix en la millora de la plataforma en els punts quilomètrics 4+500 i 11+000 de 120 ml i 86 ml degut al trencament de la plataforma i la restitució de diversos trams de barrera tipus biona metàl·lica. A més, també està previst millorar alguns trams de cuneta que actualment estat malmesos i no condueixen l’aigua fins als pous existents.

Ambdues licitacions es fan mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. El lliurament de les ofertes es pot fer fins el dia 23 de juny.