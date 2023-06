Terra, terra

Juan Juncosa

Coneixeu l’expressió “terra a la vista?”. Segons diuen en el diari de bord de l’Almirall Cristòfor Colom, cito textualment el que he llegit: “el guaita de la Nao La Pinta, Rodrigo de Triana, passant dues hores de la mitjanit del dia 12 d’octubre de 1492, va cridar Terra!”. Aquells que heu vist pel·lícules de vaixells antigues; en el pal major del vaixell a dalt de tot hi havia un lloc on posaven al guaita perquè des de l’altura pogués veure si s’acostava algun vaixell o si albiraven terra.

Mirat d’una forma més poètica, aquells primers que es van llançar a la mar, quan no existien rutes, ni mapes eren uns aventurers. Només sabien que es trobaven en la mar, sense saber si el rumb que prenien els portaria a algun lloc. Així ens sentim a vegades en la vida, sense direcció, envoltats d’aigua que no ens ofega, però poc ens permet fer. Però pensa que quan el guaita cridava “Terra a la vista!” s’obria davant ells unes enormes possibilitats. Arribaven a un món nou. A descobrir, noves plantes, persones, paratges, i un llarg etc.

No és un consol, però quan per fi surtis d’on estàs i arribis a noves terres, descobriràs nous objectius. Per tant, noves possibilitats. Fes la vista enrere i veuràs que en la teva vida hi ha hagut grans canvis. Alguns planejats i altres no. Així és la vida, posa bona actitud i puja al pal major a veure si trobes un lloc on realitzar noves aventures.





