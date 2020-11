La Condromalàcia Rotuliana, lesió del corredor

La Condromalàcia Rotuliana és més comuna del que sembla. Consisteix en un reblaniment del cartílag que recobreix la cara interna de la ròtula. La ròtula és un os del genoll que llisca al llarg de la mateixa durant els moviments de flexió i extensió de la cama. Quan aquest os no llisca bé, el cartílag es desgasta o es fragmenta. I a més, si ho sotmetem a esforços extres, pot estovar-se i fins i tot fissurar-se lentament.

Però aquest problema pot, encara que no solucionar-se, millorar-se de manera considerable amb antiinflamatoris no esteroidals, gel i, sobretot enfortint el quàdriceps perquè tiri de la ròtula de manera equilibrada i no en angle (evitant així la hiperpronació). Altres mesures per a evitar-la serien:

– Evitar córrer molt sovint sobre pendents molt pronunciades.

– Portar un calçat adequat a la teva trepitjada i corregir possibles errors d’aquesta.

– Evitar córrer amb un calçat que tingui la part exterior del taló desgastada.

Si és massa tard i ja pateixes el problema, hauràs de continuar entrenant per a recuperar-te. L’objectiu principal és enfortir els músculs de la cama íntegrament, incloent-hi treballs de flexibilitat, a més de treballar la propiocepció amb treballs d’equilibri amb ulls oberts i tancats.

Per Consejosfitness.com