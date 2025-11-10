Termini obert per a formar part de l’Assemblea Ciutadana, 2a fase del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”

Aquesta setmana s’obre el termini per a formar part de l’Assemblea Ciutadana, la segona fase del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, que es va posar en marxa l’octubre passat i que compta amb la participació de les institucions del país: Govern, Consell General i els comuns, així com de la ciutadania. Així s’ha decidit a la reunió del Comitè rector del procés, celebrada aquest dilluns, i que ha servit per a marcar el calendari dels pròxims mesos d’aquest procés de reflexió col·lectiva que té com a objectiu definir els reptes de futur d’Andorra per als pròxims anys.
L’Assemblea Ciutadana estarà formada per una cinquantena de persones majors d’edat, representatives de tots els sectors i col·lectius de la societat andorrana. Les sessions de treball seran els dies 13,14 i 15 de gener de 2026, de les 15 a les 21.30 hores. Les persones que participin rebran una compensació econòmica de 100 euros per cada dia de participació, per tal de valorar la feina i la dedicació de la ciutadania en aquest projecte conjunt de país.
Des del Comitè rector es recorda que participar-hi és una oportunitat per a contribuir directament a dissenyar el futur del país, i per això és imprescindible comptar amb totes les veus. Abans que finalitzi el primer trimestre de 2026 es preveu el retorn a la ciutadania del resultat obtingut en la recollida de les propostes de futur per Andorra.
Les persones interessades a participar en l’Assemblea Ciutadana es poden inscriure en aquest enllaç. De totes les inscrites es farà una selecció per a garantir una mostra representativa de la societat. Un cop feta aquesta selecció, a les persones seleccionades se les contactarà per a informar del funcionament de les sessions de treball. Per a més informació es pot contactar al Departament de Participació Ciutadana al 875700 o al correu electrònic visc@govern.ad.
El Comitè rector, sota la presidència de Manel Riera i Elisenda Vives, també està format per les ministres Mònica Bonell i Helena Mas; les conselleres generals Meritxell López, Mari Àngels Aché i Susanna Vela; els cònsols majors de Canillo, Jordi Alcobé, i menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao; i dos representants de la Visura ciutadana. També en formen part la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el sociòleg d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Yvan Lara, que supervisen tècnicament el procés.